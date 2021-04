Pouco tempo depois do funeral do príncipe Filipe, este sábado, 17 de abril, a família real recorreu à sua página oficial de Twitter para fazer uma carinhosa publicação. Partilha essa que marca a despedida do duque nas redes sociais.

Numa imagem em que o marido da rainha Isabel II aparece de costas, a levantar chapéu, pode ler-se: "Em memória de Sua Alteza Real, o príncipe Filipe, duque de Edimburgo. 1921-2021".

Mas as manifestações não ficaram por aqui. Também na página oficial de Twitter dos duques de Cambridge foi destacada uma mensagem com elogios ao príncipe Filipe e ao casamento com a rainha Isabel II.

"O duque de Edimburgo foi um consorte devoto de Sua Majestade a Rainha durante 70 anos, desde a ascensão de Sua Majestade em 1952 até à sua morte", pode ler-se na legenda de duas fotografias captadas no funeral de Filipe.

