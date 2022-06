A família reuniu-se para apoiar Chris Hemsworth na estreia mundial do seu mais recente filme, 'Thor: Love and Thunder (Thor: Amor e Trovão)', que decorreu no El Capitan Theatre, em Los Angeles, na passada quinta-feira.

Na passadeira vermelha do evento, o ator, de 38 anos, posou ao lado da mulher, Elsa Pataky, do irmão Luke, da cunhada Samantha, e dos pais, Leonie e Craig.

A grande ausência do irmão mais novo, Liam, não passou despercebida. A razão? De acordo com o Daily Mail, Liam não esteve presente por causa de compromissos profissionais, uma vez que está a filmar em Marrocos.

Veja na galeria algumas fotografias da família no evento.