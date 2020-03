O rapper Pop Smoke, assassinado a 19 de fevereiro durante um assalto à residência, foi homenageado durante a noite da passada quarta-feira pela família, amigos e fãs. O funeral do artista decorreu e percorreu as ruas de Brooklyn, terra norte-americana onde nasceu e onde se começava a afirmar como artista.

O caixão onde estava o corpo do rapper foi levado por uma carruagem branca – transparente e com cortinas brancas, para que o corpo pudesse ser visto por todos - que, durante a homenagem, esteve sempre cercada por carros de alta cilindrada.

A morte do músico aconteceu poucos dias depois do lançamento da sua segunda mixtape, intitulada 'Meet the Woo Vol. 2'.

Pouco tempo depois de lançar a sua primeira faixa, 'Welcome to the Party', Pop Smoke já colaborava com artistas como Nicki Minaj e Skepta, que fizeram remisturas do tema, tendo também colaborado com Travis Scott.

