O ator britânico Julian Sands, de 65 anos, foi dado como desaparecido a dia 13 de janeiro e ainda não há qualquer informação sobre o seu paradeiro.

A família do artista quebrou o silêncio e, através de um comunicado divulgado pelas autoridades policiais, agradeceu tudo o que tem sido feito no sentido de resolver este caso.

"Os nossos sinceros agradecimentos aos elementos do departamento de xerifes do Condado de São Bernardino que estão a coordenar as buscas pelo nosso amado Julian. Não menos importante tem sido o trabalho das equipas de busca que se debatem com as condições difíceis no terreno e no ar para trazer o Julian para casa", pode ler-se.

Importa notar que a má visibilidade e as condições de gelo na região onde as buscas acontecem estão a dificultar a procura.

