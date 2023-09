Janja Lula da Silva publicou no X uma fotografia do patudo da família e revelou que o amigo de quatro patas morreu.

"Estopinha foi correr no céu dos cachorros. O dia ficou triste. Topinha, manda um lambeijo para o meu Thorzinho que também tá aí", escreveu a mulher do presidente do Brasil, Lula.

Após a partilha, foram vários os comentários que recebeu com muitas mensagens de apoio.

