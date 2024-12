A família de Diogo Alexandre, concorrente do 'Secret Story', emitiu um comunicado nas redes sociais na qual se mostra indignada perante as imagens que têm sido partilhadas do mesmo, considerando que as mesmas não correspondem à realidade no seu todo.

"Achamos que já há muito tempo que o limite foi ultrapassado, mais uma vez temos de assistir a um ataque ao Diogo, baseado em mentiras e onde o único objetivo é denegrir a imagem dele e fazer com que mais uma vez seja vítima de uma ataque em grupo.

Mais uma vez a produção decide não mostrar as imagens reais do que aconteceu, mais uma vez acaba por compactuar com estes ataques sem nunca deixar a verdade vir ao de cima.

As audiências não podem ser ganhas a custo do bem estar de alguém, a prioridade deveria ser conteúdo educativo e positivo, mas parece que todos convivem bem e aceitam compactuar com esta falta de humanismo.

Para nós é um basta, nós familiares e amigos do Diogo não vamos mais aceitar as faltas de respeito que se vão aumentando semana após semana.

Se nada mudar, se não houver um travão a estes ataques e faltas de respeito, nós vamos buscar o Diogo.

Está na hora da TVI fazer algo em relação a tudo", lê-se no comunicado em questão.

© Instagram - Diogo Alexandre



© Instagram - Diogo Alexandre