Maria Botelho Moniz não esconde o desejo de ser mãe, sonho que voltou a destacar em conversa com Zé Lopes no 'VivaVida', da TVI.

Depois de ter ficado noiva de Pedro Bianchi Prata durante as férias nas Maldivas, a apresentadora disse: "Falta-me ter um bebé. Quero muito [ser mãe]. Quero há muito tempo. É meu maior sonho. É um sonho também para ele, e ele tem muito jeito [com os miúdos]".

Ao recordar o pedido de casamento, Maria Botelho Moniz mostrou-se radiante. Falando do agora noivo, destacou que Pedro foi "um presente que não só a vida, como o universo, como os que estão lá em cima e olham por si lhe deram".

"Pedi muito o Pedro. Pedi muito que me enviassem alguém que lá em cima fosse escolhido em complô, que fizesse sentido, alguém que gostasse de mim de verdade e que me entendesse, que me amasse assim. E ele apareceu", acrescentou, referindo-se ao falecido pai e ao namorado que morreu em 2014.

