Nucha resolveu comentar uma partilha na qual José Castelo Branco lembrava a agressão de que foi alvo por parte de Zezé Camarinha quando ambos participaram juntos num reality show.

"Esse 'Homem' não é exemplo para ninguém! Compartilho da mesma opinião", disse a cantora ao comentar a partilha de José Castelo Branco.

Perante a reação de Nucha, Zezé Camarinha fez uma publicação onde insulta a cantora e a acusa de querer palco utilizando o seu nome.

"Esta cantora, falhada e falida, agora quer palco à pala do meu nome", atirou, merecendo resposta por parte de Nucha.

"Meu querido Zezé, não é que me mandaram este Print com este comentário da tua parte? Desculpa só responder agora, mas felizmente tenho tido bastante trabalho e não me foi possível mais cedo. Felizmente tenho tido muito que fazer, sabes, mas a Falida e Falhada arranjou um tempinho para te responder, visto teres tempo mais que suficiente para comentar as minhas coisas e de outras pessoas", começou por referir.

"Segue uma sugestão, meu amigo, até porque com a idade, o corpo já não é o mesmo e o dinheiro um dia pode acabar, arranja uma outra ocupação. Assim manténs-te ocupado em vez de sedentário e não perdes o teu tempo com pessoas que não gostas, mas que não vives um dia sem elas para seres falado", continuou, terminando o desabafo com amor e votos de felicidades.

"Grande beijinho, amigo, desejo-te do fundo do meu coração toda a sorte e saúde do mundo", completou.

