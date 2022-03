Com '007: Sem Tempo Para Morrer', Daniel Craig despediu-se de James Bond, o agente fictício do MI6 que ele já representou em quatro filmes anteriores, começando em 2006 com '007: Casino Royale'.

O seu papel final como 007 marca o final de um capítulo na carreira deste popular e versátil ator britânico. Ao longo do caminho, Craig redefiniu o personagem do autor Ian Fleming, trazendo para a tela um Bond mais humano e vulnerável.

Para marcar o fim de uma era na longa série de filmes de James Bond, navegue nesta galeria e descubra factos engraçados sobre a era de Daniel Craig enquanto o agente secreto mais famoso do mundo.

Note-se que o ator completou 54 anos esta quarta-feira, 2 de março, estando por isso de parabéns.

