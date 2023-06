Foi através das stories da sua página de Instagram que Rui Bandeira partilhou um comunicado onde revela o fim da sua ligação à editora Espacial.

"Foram vários anos de colaboração e quero agradecer a todos na Espacial, por toda a dedicação ao meu projeto musical", começou por escrever.

"Saio por decisão própria e por achar que já não estão reunidas as condições para seguirmos juntos! Provavelmente porque hoje faço a minha própria música sem estar refém de um ou outro produtor musical da moda", explicou.

"Sou e serei sempre grato a todos os produtores musicais com quem trabalhei ao longo dos anos. Todos eles foram importantes no meu trajeto, mas tenho a felicidade e a capacidade de ser músico há vários anos e poder escrever e compor as minhas próprias ideias", acrescentou.

"Hoje e depois de atravessarmos uma pandemia, percebi que compor, produzir e interpretar as minhas histórias é o que considero ser o mais verdadeiro e sincero que consigo ser para quem me acompanha desde o primeiro dia! Continuarei a ser fiel aos meus princípios e trabalharei para dar aos meus fãs e admiradores o melhor que sei fazer", continuou.

"Sempre acreditei na qualidade! Pode-se fazer sempre bem feito e com verdade! Mais tarde ou mais cedo… O público saberá reconhecer. Isso é o que posso prometer a todos aqueles que me apoiaram até aqui", disse ainda, mostrando-se pronto para "começar um novo ciclo". "De uma coisa podem ter a certeza! Nada acaba aqui", completou.



