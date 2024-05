Fábio Porchat foi convidado para se encontrar com o Papa Francisco numa audiência que acontecerá no Palácio Apostólico do Vaticano, no dia 14 de junho.

O evento, segundo informaram os assessores do comediante brasileiro à revista Veja, "tem como objetivo estabelecer uma ligação entre a Igreja Católica e os protagonistas do campo do humor, pois o Papa reconhece o impacto considerável que a arte da comédia tem no mundo da cultura contemporânea".

Para além de Porchat, vários outros humoristas de diferentes regiões do mundo deverão estar presentes no momento.

O convite gerou alguma surpresa tendo em conta os sketches satíricos que Fábio Porchat criou para especiais de Natal.