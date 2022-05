Alana é fruto do casamento do ator brasileiro com Ana Verena.

Em casa de Fabio Assunção este fim de semana foi de festa. A filha mais nova do ator brasileiro, Alana, completou o primeiro ano de vida. No Instagram, o pai 'babado' destacou os festejos desta data única, mostrando que os filhos mais velhos, João Assunção, de 19 anos, e Ella Felipa, de 10, também estiveram presentes. "Hoje comemoramos o primeiro aniversário da Alana. Ali com a Verena, cercado de família e amigos que convivem connosco, vi os meus três filhos e… que jornada", começou por escrever na legenda das imagens que partilhou com os fãs. Na mesma publicação, deixou alguns agradecimentos a quem o ajudou a preparar este dia especial. Por fim, despediu-se dos fãs referindo que iria começar a gravar às 6h na manhã deste domingo. De recordar que a filha mais nova é fruto da relação de Fabio Assunção com Ana Verena. Os jovens João e Ella são filhos do ator e de Priscila Borgonovi e Karina Tavares, respetivamente. Leia Também: Fábio Assunção declara-se à mulher em dia especial