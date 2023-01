Fabiana Cruz, apresentadora da SIC, esteve à conversa com João Baião e Diana Chaves no programa 'Casa Feliz'. Sempre reservada, a filha de Oceano Cruz lembrou o efeito criado à volta de uma publicação que fez no Instagram, na qual confessou que estava a lutar contra uma depressão, logo ao fim da pandemia.

"Acho que é importante partilharmos as nossas alegrias e que às vezes não estamos bem, são fases", contextualiza, notando que queria encorajar outras pessoas que estavam a passar pelo mesmo.

"Era um desabafo. Foi efetivamente uma fase em que estive mais triste, fiz a minha terapia e agora estou bem. A vida é assim. Estou arrependidíssima desse desabafo", confessa.

Veja a entrevista completa.

