Será Adele a fã número um de Beyoncé? Em homenagem ao novo álbum visual de Beyoncé, 'Black Is King', a também cantora publicou uma fotografia sua onde se mostra a assistir ao filme da Disney +, em casa.

Adele posou em frente à televisão e até fez questão de usar um look a combinar com o de Beyoncé, que no filme aparece com um visual da Marine Serre.

Além da blusa com o mesmo padrão do look de Beyoncé, os loiros e encaracolados cabelos de Adele também não passaram despercebidos.

"Obrigada rainha por fazeres nos sentir sempre tão amados através da tua arte", escreveu a cantora, elogiando o trabalho da mulher de Jay Z.

