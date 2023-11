Maria Eduarda estava longe de imaginar como o dia do concerto da Taylor Swift iria acabar. A jovem, de 24 anos, iria assistir a um dos concertos que a cantora deu no Rio de Janeiro e depois de ter passado o dia inteiro na fila com cólicas, que achou serem devido a estar menstruada, entrou para o estádio do Engenhão, onde começou a sentir dores mais fortes.

Eram, claro, contrações, uma ideia que estava longe de passar pela cabeça de Maria, como a própria revelou em entrevista ao G1, a quem contou toda a história. Ao dirigir-se à casa de banho do estádio, sentiu rebentarem as águas, tendo pedido assistência médica.

"Quando a bolsa estourou e entrei na ambulância, senti como se ela tivesse já se encaixada para sair. Só vi que era a hora quando o médico me colocou no ultrassom e avisou-me que era 100% de chance de ser gravidez de 40 semanas. Eu só teria que fazer força para sair no parto normal. Foi surpresa total. Estava menstruada. Nada me faria cogitar acontecer isso, e no 'show'. Quando cheguei à maternidade, já eram oito centímetros de dilatação", contou, na mesma entrevista ao site brasileiro.

Durante o concerto, Maria Eduarda estava com um amigo, Fernando Júnior, que depois esteve com ela no hospital. "Fui ao hospital para onde ela foi transferida, e, quando cheguei, ela estava a terminar o parto. Fiquei com ela ali e no pós-parto. A equipa do hospital entregou-me a bebé e disseram que estava com o peso todo certinho, saudável e tudo, uma surpresa mesmo", revelou Fernando.

Maria Flor, assim se chama a bebé, nasceu bem e esta sexta-feira, dia 24, tanto a mãe como a filha continuam internadas, para que a menina possa realizar todos os exames necessários antes de ter alta. "Fiquei super feliz a ouvir o coração. Tentei ficar calma. Apesar de tudo ali na hora, queria muito [que] ela [estivesse] bem e saudável. Agora quero focar-me na saúde da minha filha, estar 100%, e, talvez, algum dia, poder levá-la a um espetáculo da Taylor", contou Maria Eduarda.