Já se passaram mais de duas semanas desde que a princesa de Gales anunciou em vídeo que sofre de um cancro, uma notícia dada após meses de especulações (e piadas) sobre o paradeiro de Kate e o que realmente se passava com ela, que não era vista desde a Missa de Natal.

No entanto, houve muitos populares que defenderam a sua privacidade, tendo-lhe enviado cartas desejando as melhoras. Uma fã usou agora a sua conta no X para revelar que o Palácio de Kensington enviou uma resposta à carta que tinha endereçado a Kate em janeiro.

"Em janeiro, quando fomos informados de que a nossa querida Princesa de Gales tinha sido submetida a uma cirurgia, enviei-lhe um cartão com os nossos (meus e da minha família) mais sinceros votos de recuperação e, claro, muito amor" começou por escrever.

"Hoje recebi este precioso agradecimento e posso dizer honestamente que o guardarei com carinho para o resto da minha vida. O envelope tem o carimbo do Palácio de Kensington", acrescentou ainda, mostrando o conteúdo do cartão. "Obrigado pelos seus melhores votos para Sua Alteza Real, a Princesa de Gales. Agradecemos muito o seu gesto atencioso". Veja o cartão abaixo.

