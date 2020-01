Isabela Cardinali, ex-participante da 'Casa dos Segredos', celebrou no primeiro dia do ano o 21.º aniversário. Data que quis assinalar com pompa e circunstância!

Como mostrou nas redes sociais, a festa, onde prevaleceu o cor-de-rosa, teve como tema a Minnie Mouse. Desde o bolo aos balões, todos os detalhes foram pensados ao rigor.

Nas imagens Isabela surge também na companhia do noivo, Pedro Moreira, a quem dedicou palavras de carinho já no rescaldo do grande dia: "A ti só te peço que fiques comigo para sempre".

Espreite os pormenores na galeria.

