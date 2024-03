Vera de Melo partilhou na passada sexta-feira, dia 15 de março, uma mensagem enigmática relacionada com a sua participação no programa 'Dois Às 10', da TVI. Em exclusivo ao Fama ao Minuto, a psicóloga esclareceu o que quis dizer.

Vera, que faz parte do painel de comentadores da rubrica 'Atualidade Criminal', inserida no formato matutino da TVI, havia partilhado uma fotografia ao lado do repórter Pedro Ramos Bichardo, enquanto que na legenda escreveu: "A televisão que acredito, a que a mestre me vendeu e da que vou ter saudades. A televisão do trabalho de equipa, do respeito e do foco em si, que nos vê todos os dias. Afinal o desafio é ver para além do óbvio".

O Fama ao Minuto contactou a comentadora e procurou saber se a mensagem era uma despedida do formato matutino da TVI, dado que assim foi entendida por vários dos seus seguidores.

"Quero clarificar que não podemos interpretar mal-estar onde não existe", começou por nos dizer Vera, que sublinhou ainda: "Está tudo tranquilo e não vou deixar a televisão. Irei de férias uns dias, mas volto".

Por fim, Vera explicou que logo após esse mesmo período de descanso, voltará aos estúdios da TVI "com o mesmo sorriso, foco e atitude". "Afinal, já faço parte da mobília", concluiu.

Recorde abaixo a publicação que levantou os rumores sobre a despedida de Vera de Melo do 'Dois às 10'.

