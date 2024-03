Vera de Melo fez uma partilha enigmática nas redes sociais na passada sexta-feira, dia 15 de março. A psicóloga partilhou uma fotografia tirada nos bastidores do 'Dois às 10', programa no qual é comentadora, e na legenda parece despedir-se deste projeto.

"A televisão que acredito, a que a mestre me vendeu e da que vou ter saudades. A televisão do trabalho de equipa, do respeito e do foco em si, que nos vê todos os dias. Afinal o desafio é ver para além do óbvio", escreveu Vera, mostrando-se na fotografia ao lado do repórter Pedro Ramos Bichardo.

Vale lembrar que Vera de Melo tem uma relação algo conturbada com Suzana Garcia, que também é comentadora da rubrica 'Atualidade Criminal'.

