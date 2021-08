A antiga princesa do Luxemburgo, Tessy Antony, deu as boas-vindas a um menino. Tessy, que foi casada com o príncipe Louis do Luxemburgo de 2006 a 2019, revelou a novidade através de uma publicação na sua conta de Instagram.

O nome do bebé é Theodor e é fruto do relacionamento com o empresário suíço Frank Floessel, com quem deu o nó no passado mês.

Também o filho mais velho de Tess - cujo pai é o príncipe Louis - partilhou a notícia através de uma mensagem em vídeo.

