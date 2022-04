A ex-princesa do Japão, Mako Komuro, está a viver um vida tranquila desde que se mudou para os Estados Unidos da América com o marido. Recentemente, a filha mais velha do príncipe herdeiro, Fumihito, conseguiu um novo emprego.

Mako Komuro, que deixou de fazer parte da família real por ter-se casado com um plebeu, em outubro do ano passado, seguindo as regras da lei japonesa, está atualmente a trabalhar como voluntária do Metropolitan Museum of Art - em Nova Iorque.

A ex-princesa está a trabalhar na coleção de arte asiática do museu e esteve envolvida especificamente na preparação de uma exposição de pintura inspirada na vida de um monge do século XIII que viajou pelo Japão enquanto introduzia o budismo.

Mako está preparada e altamente qualificada para a função que desempenha. A filha de Fumihito estudou na International Christian University, onde conheceu o marido, Kei Komoro, e licenciou-se em arte e património cultural. Mais tarde especializou-se em história da arte na Universidade de Edimburgo, na Escócia, e frequentou o mestrado em Museu de Arte e Estudos de Galeria, em 2016, na Universidade de Leicester. Enquanto ainda desempenhava funções reais, trabalhou como pesquisadora especial no Museu da Universidade de Tóquio.

