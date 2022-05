José Luís, o conde da primeira temporada de 'Casados à Primeira Vista', completou 60 anos de vida e resolveu assinalar a data com uma festa memorável.

A celebração decorreu este sábado, 21 de maio, no Porto, e contou com a presença de vários antigos participantes do programa da SIC.

Graça Peralta, que casou com José Luís no programa e por quem mantém um grande carinho e amizade, não faltou à festa do ex-marido. À empresária juntaram-se nomes da primeira, segunda e até da terceira (e atual) temporada do formato.

"Aniversário do José Luís. Misturámos as temporadas e estamos todos felizes a festejar a vida", declarou Graça ao partilhar uma fotografia onde surge ao lado do aniversariante, de Dina, do casal Tatiana e Bruno Fernandes, de Lucas Rocha, de Isabel Fonseca, de Bruno Fernandes e de João Fernandes.

