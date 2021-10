Chegou a encontrar o amor no reality show "Quem quer namorar com o agricultor?" mas atualmente vive um verdadeiro pesadelo. Wênnia Emannuelly, a brasileira que chegou a estar noiva e a engravidar de Emanuel Costa, um dos camponeses do popular programa exibido pela SIC, foi detida em agosto do ano passado em Flores, em Pernambuco, no Brasil. A nordestina é acusada de ser um dos cabecilhas de uma rede de falsificadores. São-lhe imputados 73 crimes graves, noticia a revista TV Guia na edição desta semana.

Os delitos económicos, que lesaram os cofres da autoridade tributária brasileira em cerca de sete milhões de reais, mais de um milhão de euros, terão sido, segundo a publicação, cometidos entre 2015 e 2020, num período em que a ex-participante viveu em Alhos Vedros, na Moita, antes de se mudar para a quinta do ex-noivo, em Nelas. Além de Wênnia Emannuelly, serão mais 23 os envolvidos no esquema fraudolento, quase todos familiares diretos da antiga corrente do programa apresentado por Andreia Rodrigues.