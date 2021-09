Ray J decidiu se manifestar-se publicamente sobre os rumores que dão conta de que existem novas imagens da polémica sex tape com Kim Kardashian, sua ex-namorada.

Wack 100, antigo empresário do músico, afirmou em declarações ao podcast de Bootleg Kev que tem uma "segunda parte" das cenas íntimas de Kim e Ray. O empresário diz que as imagens de que fala "nunca foram vistas" e que são "mais gráficas e melhores do que as outras".

A polémica sex tape que tornou Kim Kardashian famosa, recorde-se, foi gravada em 2002 e divulgadas em 2007.

Ray mostrou-se profundamente desagradado com as declarações do seu antigo empresário e manifestou o seu descontentamento através de um comentário feito na página @akademiks.

"Como posso mostrar crescimento e maturidade se este tipo de coisa continua a acontecer?", começa por questionar o músico, de 40 anos, citado pelo Page Six.

"Sou pai agora, e o meu papel é ser um ótimo pai e colocar os meus filhos em primeiro lugar. Essa não é a mensagem que quero passar", defende, por fim.

Recorde-se que também Kim Kardashian já tinha negado a existência de um segundo vídeo íntimo com o ex-namorado.

