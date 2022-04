Miguel Ângelo, ex-namorado de Vanessa Martins, parece continuar a sofrer com o fim da relação. Depois de ter partilhado uma mensagem onde, alegadamente, lamenta a falta de ajuda e preocupação para consigo depois da separação, o digital influencer voltou a fazer na rede social Instagram uma publicação enigmática.

"Vivi nestes quatro meses o que eu não tinha vivido nesses últimos quatro anos", pode ler-se na frase partilhada por Miguel Ângelo, que aparentemente se refere ao período pelo qual está a passar depois de ver chegar ao fim o romance com Vanessa Martins.

O antigo participante do programa 'Like Me', recorde-se, foi o primeiro namorado assumido por Vanessa após o divórcio de Marco Costa.

