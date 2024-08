A ex-namorada do príncipe Harry, a atriz e modelo Cressida Bonas, está de luto pela morte da meia-irmã, Pandora Cooper-Key.

Foi através do Instagram que Cressida Bonas prestou uma homenagem à irmã, que morreu aos 51 anos no dia 22 de julho.

De acordo com a revista Hello!, Pandora Cooper-Key foi diagnosticada com cancro pela primeira vez há vários anos e revelou no início deste ano que tinha um tumor cerebral inoperável.

Cressida Bonas, recorde-se, namorou com o príncipe Harry entre 2012 e 2014 depois de terem sido apresentados pela princesa Eugenie (prima de Harry).

