Ao que parece, a vida de Joana Schreyer e Ricardo Pereira dentro da casa do 'Big Brother' pode estar prestes a sofrer um grande 'abanão'.

De acordo com os últimos rumores, a circular na imprensa e redes sociais, a ex-namorada do concorrente do 'BB', Cátia Andrães, pode estar prestes a entrar no jogo.

A fazer crescer a especulação está o facto de Cátia ter nas últimas horas partilhado a seguinte mensagem:

"Hey malta, por razões pessoais vou estar off até sexta/sábado. Assuntos importantes respondo assim que conseguir. Está tudo bem Beijos".

Mais tarde, a jovem publicou uma fotografia com o Leo Caeiro - fã de reality shows e amigo de vários ex-concorrentes. "Obrigada", pode ler-se na partilha.

© Reprodução Instagram/ Cátia Andrães

Será esta a grande aposta de Cristina Ferreira para no domingo mudar o rumo do jogo e vencer as audiências? Certo é que, até ao momento, a ex-namorada de Ricardo Pereira não desmentiu a especulação criada à sua volta.

