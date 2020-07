A ex-mulher de Elton John, Renate Blauel, está a exibir ao cantor três milhões de libras, mais de três milhões de euros, após alegar que o antigo companheiro quebrou o acordo que fizeram durante o divórcio.

Segundo a imprensa internacional, Renate - que foi casada com o cantor durante quatro anos - está a processar o artista por causa de algumas passagens da autobiografia do mesmo, 'Eu, Elton John', e do filme do 'Rocketman'.

Blauel afirma que foram revelados detalhes do casamento, o que quebrou o acordo que fizeram quando se separaram em 1988. Além disso, alega, as revelações desencadearam problemas de saúde mental.

Em resposta, cita a BBC News, Elton reconheceu a existência do contrato de divórcio, que ambas as partes assinaram, mas negou qualquer violação ou que tenha causado "dano psicológico".

De acordo com os documentos apresentados no tribunal, em Londres, o cantor concordou em remover certas passagens da autobiografia antes de ser publicada no ano passado e, na versão final, Blauel aparece apenas em oito páginas.

No entanto, a ex-mulher do artista afirma que algumas das passagens "deturparam seriamente a natureza do seu relacionamento". Mas não fica por aqui e alega que não foi consultada sobre a sua aparição em 'Rocketman' - embora o casamento tenha sido abordado no filme apenas em menos de cinco minutos.

Leia Também: Ex-mulher de Elton John entra com processo judicial contra o cantor