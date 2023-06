Éric Abidal viu reacender-se um escândalo de 2021 que, entretanto, parecia ter ficado 'adormecido'. A ex-mulher do antigo jogador do Barcelona recorreu às redes sociais para ameaçar o antigo companheiro e para fazer uma denúncia em relação ao que viveu.

Hayet Abidal pediu o divórcio em 2021, altura em que o ex-internacional francês assumiu ter tido um caso amoroso com Kheira Hamraoui, jogadora do PSG, depois de esta ter sido violentamente agredida.

Abidal foi, então, associado às agressões em causa, que terão tido o objetivo de prejudicar a carreira da atleta. O jornal Le Monde referiu que o ex-jogador poderia ter sido a 'mente' por detrás desse caso, numa alegada vingança associada à relação amorosa extraconjugal que os dois tiveram entre 2018 e 2020. O envolvimento de Abidal nas agressões, no entanto, nunca foi provado.

Agora, com recurso às redes sociais, Hayet voltou a dirigir-se ao ex-companheiro numa clara tentativa que este assine, finalmente, os papéis do divórcio.

"Sr. Éric Abidal, a minha paciência tem limites... Tentei proteger os nossos filhos, mas o senhor decidiu fazer o contrário, abusando da minha gentileza. A partir de agora, dedicarei as minhas próximas partilhas a narrar o inferno que o senhor me fez passar durante os últimos 10 anos e, principalmente, os dois últimos após o meu pedido irrevogável de divórcio na sequência da sua infidelidade em relação a mim, para além da vergonha que sinto com todo este assunto", começou por dizer, numa story partilhada no Instagram.

"Como os nossos advogados não conseguiram chamá-lo à razão, tentarei fazer isso mesmo publicamente: 'Éric, assine os papéis do divórcio, obrigado. Que este divórcio seja uma página que já foi virada para que você possa viva a sua vida com a sua nova esposa, continuando com seu casamento expresso, por respeito a mim e aos nossos filhos. Mesmo na separação, a dignidade deve estar presente", acrescentou.

"Para vossa informação [dos seguidores], os meus filhos estão cientes da da minha abordagem e compreendem porque a situação é igualmente difícil para eles. Não se preocupem com eles, eles sabem que eu estou a lutar por eles e que tudo isto é simplesmente para que possam viver em paz e felizes. Nenhuma criança merece ter um pai ou uma mãe que faz maus tratos e abuso psicológico. Tenho estado a lutar há mais de um ano para não me afundar na depressão com todas as coisas que acontecem e que não não se sabe", fez notar ainda Hayet.

