Éric Abidal decidiu deixar uma mensagem pública onde pede perdão à mulher, Hayet Abidal, após esta ter pedido o divórcio.

"Perdoa-me. Seja qual for a tua decisão, continuarás a ser aos meus olhos a mulher da minha vida e principalmente a mãe dos nossos maravilhosos filhos. Mereço esta humilhação, mesmo que me mate vivo. Algum dia me perdoarás", escreveu o ex-futebolista na legenda de uma fotografia que publicou na sua página de Instagram.

De recordar que foi depois da jogadora do PSG Kheira Hamraoui ter sido violentamente agredida por dois homens que o caso da atleta com Éric Abidal foi tornado público.

Abidal e Hayet estão a ser investigados no caso das agressões enquanto suspeitos de uma possível vingança.

