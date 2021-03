Montana Yao, vencedora do concurso Jovem Miss Malibu em 2016, está a acusar o ex-marido, Malik Baesley, de a ter expulso, a ela e ao filho Makai, de casa na noite que antecedera a separação do casal.

De acordo com Yao, Baesley, que joga pela equipa de basquetebol norte-americana Minnesota Timberwolves, “expulsou-a de casa às 4 da manhã, sem que esta tivesse para onde ir, e sem nada nas mãos além de duas malas com roupa, e depois de lhe ter pedido que fosse uma dona de casa ao longo dos últimos três anos da relação”, relata o Page Six.

Além disso, a jovem modelo alega que andou com o pequeno Makai “a saltar de hotel para hotel e de Airbnb para Airbnb”, até conseguir a ajuda dos pais. Mas não ficou por aqui. Yao alega também que os pais de Beasley, ao saberem deste episódio, “não tentaram sequer contactá-la - a ela ou ao neto - ou ajudá-los”.

As acusações vão ainda mais longe e Yao diz que o pai do filho, que regularmente mostra orgulho nele através das redes sociais, “já pediu várias vezes que fossem feitos testes de paternidade em privado”. Baesley, por seu lado, não comentou ainda as acusações de que é alvo.

