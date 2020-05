Susana Jordão foi mãe pela primeira vez. A boa nova foi anunciada nas redes sociais com uma publicação em que revelou que foi no passado dia 20 de abril que a vida da antiga atriz de 'Morangos Com Açúcar' e do marido ganhou ainda mais sentido.

"E o pé mais perfeito nasceu de cesariana, no dia 20.04.2020 com 3.195kg! Nada nos prepara para a avalanche de emoções que é ser mãe! Ver o nosso marido se transformar em pai! Obrigada a todos os que têm acompanhado a nossa viagem na gravidez... E que tão bonita que foi. Agora é mais uma nova etapa", escreveu a mamã babada.

Este domingo, dia 3, dia em que se celebrou o seu primeiro Dia da Mãe, a antiga atriz não deixou de partilhar com os seguidores a felicidade que a preenche: "Estou muito grata por quem me fez mãe! Ao meu marido e ao meu filho. O nosso mundo agora é bem azulinho bebé. Estou muito grata pela magia que é a vida".

