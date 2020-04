Nasceu no dia 11 de abril a terceira filha da atriz Rita Tristão da Silva, conhecida do grande público pela sua participação na série 'Morangos Com Açúcar', da TVI.

"11.04.2020. Amélia dos olhos doces", escreveu a a atriz nas redes sociais, onde partilhou a primeira fotografia da bebé.

Amélia vem juntar-se aos filhos mais velhos de Rita, dois meninos.

