Vera Fernandes, conhecida do grande público como a Veríssima da primeira edição do programa 'Casa dos Segredos', da TVI, e o marido, Ricardo Neves, foram esta quinta-feira, dia 9 de abril, presenteados com a chegada do segundo filho.

"09/04/2020 Chegou mais um pedacinho de nós", anunciou a mamã babada nas suas redes sociais.

O bebé, Ruan, vem juntar-se ao primeiro filho do casal, o pequeno Lucas.

