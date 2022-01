O ex-marido de Britney Spears foi novamente detido. Jason Alexander foi preso pela terceira vez em apenas 12 meses quando no final do ano, a 30 de dezembro, em Franklin, Tennessee, foi acusado de violação de uma ordem de proteção e perseguição agravada. A informação foi confirmada ao Page Six, esta terça-feira.

Sabe-se ainda que Jason Alexander está detido sob a fiança de 30 mil dólares (mais de 25 mil euros) e tem uma audiência marcada para o dia 17 de fevereiro, como comunicou o porta-voz do Departamento da Polícia de Franklin.

As autoridades não revelaram quem é que Jason Alexander terá perseguido.

