Dalton Gomez está novamente apaixonado e já não é uma relação 'escondida'. O ex-marido de Ariana Grande namora com a atriz Maika Monroe e o romance foi assumido publicamente através de uma publicação que foi feita no Instagram.

Este domingo, dia 9 de junho, a atriz, de 31 anos, publicou na sua página de Instagram um conjunto de imagens, entre elas uma fotografia em que aparece a beijar Dalton e outra em que aparecem num barco.

Na legenda não escreveu nenhuma mensagem, mas também não precisou porque as imagens já disseram tudo. Veja na galeria.

De recordo com a People, Maika Monroe já tinha publicado antes imagens do namorado nas stories da rede social, no entanto, as mesmas deixaram de estar disponíveis.

Os rumores sobre a relação começaram a circular em outubro do ano passado, quando foram apanhados aos beijos.

Dalton Gomez, recorde-se, já esteve numa relação com a cantora Ariana Grande, aliás, casaram-se em maio de 2021. Separaram-se em julho de 2023 e o processo de divórcio só foi finalizado em março deste ano. Atualmente, a artista também está numa nova relação com Ethan Slater.