Após a notícia da morte de Anne Heche, o ex-marido da atriz, Coleman Laffoon, não tardou a recorrer ao Instagram para se manifestar.

Num vídeo que publicou na rede social na passada sexta-feira, começou por partilhar o quanto gostava da antiga companheira e a falta que vai sentir da mesma.

Ao falar do filho de ambos, Homer, destacou que este "está de luto, [...] mas rodeado pela família".

"Ele é forte e vai ficar bem", acrescentou, confessando depois que este é um momento "difícil" para si, para a família, e para Homer. "Mas temo-nos um ao outro, temos muito apoio e vamos ficar bem", continuou.

Antes de terminar, Coleman Laffoon destacou que a 'ex' era "corajosa e destemida, amava muito e nunca tinha medo de dizer o que pensava e no que acreditava". "Obrigado pelos bons momentos, foram tantos. [...] Estou com o nosso filho e ele vai ficar bem", rematou.

