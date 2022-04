A aguardada entrevista de Daniel Souza, ex-marido de Luciana Abreu, a Manuel Luís Goucha vai para o ar esta segunda-feira, dia 11 de abril, no alinhamento do programa 'Goucha'.

Ao anunciar a exibição desta reveladora conversa, a TVI divulgou nas redes sociais um teaser onde vemos Daniel reagir às acusações de violência doméstica de que é alvo.

O ex-marido de Luciana Abreu nega ter exercido violência doméstica conta a mãe das suas filhas gémeas, Amoor e Valentine.

"Alguma vez agrediu a mãe das suas filhas?", questiona Goucha. "Pelo contrário, nunca", reage o empresário. "Houve discussões, é facto", assume, assegurando que "nunca houve violência física".

"Se formos a falar nesse aspeto, eu é que fui vítima. Levei empurrões", revela, afirmando ainda que sofreu de "terrorismo psicológico" enquanto foi casado com a atriz e cantora da SIC.

Luciana Abreu reagiu publicamente assim que foi tronado público que Daniel Souza iria dar uma entrevista à TVI. "Não levarei para fora do tribunal o que é do tribunal", realçou, lembrando que decorre ainda um processo judicial entre o agora ex-casal onde são debatidas questões relacionadas com as acusações de violência doméstica contra Daniel e a guarda das duas filhas de ambos.

Leia Também: Luciana Abreu reage a entrevista do 'ex' a Goucha: "Filhas não perdoarão"