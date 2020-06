"Como prometido aqui fica um pequeno vídeo de 28 segundos a cantar um pouco de ópera": foi desta forma que Liliana Rodrigues, ex-concorrente do reality show 'Love on Top', da TVI', começou por falar de um vídeo que publicou no Instagram e no qual mostra a sua tentativa de cantar ópera.

"Não liguem à minha cara por favor. Gostava de obter a vossa opinião, a voz não está perfeita, não treinei sequer, e confesso-vos que publico este vídeo com vergonha (MUITA) e vocês a pensar, logo eu que não tenho vergonha de nada não é?", continua.

"Mas cantar ópera é algo que me cativa a crescer nesta área, é algo que gosto. Por favor não façam comentários desagradáveis, aceito qualquer comentário menos bom, desde que isso seja uma crítica construtiva", termina, pedindo a compreensão dos fãs perante a sua inexperiência.

Veja o vídeo na galeria!

