Liliana Rodrigues viu-se envolvida numa nova polémica nas redes sociais. Desta vez, a ex-concorrente do programa 'Love On Top', da TVI, está a ser criticada pelos seus seguidores pelo facto de deixar o noivo - Bruno Khalifa - insultá-la.

A causar preocupação entre os internautas está um vídeo onde o casal se mostra no meio de uma brincadeira e o jovem se refere a Liliana utilizando diversos palavrões.

Em resposta às mensagens de preocupação que recebeu, a ex-'Love On Top' partilhou uma publicação onde esclarece: "Para as mil mensagens que estou a receber como esta: ‘Não devias admitir que ele te tratasse assim’. Eu vou dar-vos a minha mais sincera resposta. Antes de chamar-me de p*** de m*** e tratar-me como uma princesa, do que chamar-me princesa e tratar-me como uma p*** de m***", defendeu.

Veja na galeria as imagens que deram origem à polémica.

