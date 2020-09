No passado dia 22 de agosto, Andreia Silva viveu o mais feliz de todos os momentos. A ex-concorrente do reality show 'Love on Top' foi mãe pela primeira vez, experiência de que tem falado nas redes sociais.

Ora, um dos aspetos notados por Andreia tem sido a evolução do seu peso desde o dia do parto, o qual tem vindo a decrescer, conforme se pode ver pela imagem de seguida.

Atualmente pesa 66 quilos.

© Instagram/Andreia Silva