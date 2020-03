Harry e Meghan Markle estão no Reino Unido, mas a viagem não contou com a presença do filho, Archie, que ficou no Canadá. Uma decisão polémica que mereceu a crítica de Dickie Arbiter, ex-funcionário da rainha Isabel II.

Em declarações ao Nine News Australia, afirmou que os duques de Sussex são "maldosos" por não levarem o bebé de 10 meses, uma vez que Isabel II e o marido, príncipe Philip, "não continuarão connosco por muito mais tempo".

"Há sempre a desculpa: 'Bem, ele é novo demais para voar'; Mas os bebés andam de avião e eles levaram o Archie para a África do Sul em outubro, para aquela visita, se não foi muito longe levá-lo até lá, acredito que eles deveriam trazê-lo agora", afirmou.

