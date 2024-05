Cassie Ventura partilhou um comunicado no Instagram esta quinta-feira, dia 23 de maio, e falou pela primeira vez sobre as imagens de videovigilância tornadas públicas na semana passada e nas quais a cantora surge a ser agredida por Sean 'Diddy' Combs, com quem manteve uma relação durante 11 anos.

O vídeo, que remonta a março de 2016, foi divulgado pela CNN Internacional e nele pode ver-se Cassie a ser atirada ao chão pelo rapper e, depois, pontapeada pelo então companheiro.

No Instagram, Cassie Ventura agradeceu "por todo o amor e apoio da família, amigos e desconhecidos" nesta fase particularmente difícil. "A onda de amor criou um espaço para o meu eu mais novo se sentir seguro e acolhido".

Cassie reflete depois sobre a violência doméstica. "A violência doméstica é o problema. Ela transformou-me em alguém que nunca pensei que me tornaria. Com muito trabalho árduo, estou melhor hoje, mas estarei sempre a recuperar-me do passado", disse ainda, terminando o texto com a frase: "Esta jornada de cura nunca termina, mas este apoio significa tudo para mim. Obrigado".

O vídeo em questão, que poderá ver abaixo, remonta a março de 2016, quando o ainda casal se encontrava hospedado no hotel InterContinental, em Los Angeles. O rapper surge a correr em direção a Cassie, que tentava fugir do local, agarrando-lhe os cabelos e atirando-a para o chão com extrema violência.

Cassie Ventura, que tentava entrar num elevador, ficou deitada no chão após as agressões e ainda foi pontapeada pelo artista.

