Já foram várias as vezes que tanto Neymar como a 'ex', e mãe do seu filho, mostraram que mantêm uma boa relação. Facto que esteve de novo em destaque numa recente publicação de Carol no Instagram.

Isto porque a figura pública brasileira assinalou os cinco meses de vida do filho mais novo, Valentin, - fruto da atual relação com Vinicius Martinez - com o menino a usar uma camisola do Paris Saint Germain, clube onde joga neste momento Neymar.

Esta não foi a primeira vez que Carol mostrou o bebé com a referida camisola, como pode ver na galeria.

Recorde-se que Neymar e Carol são pais do pequeno Davi Lucca, de oito anos.

Leia Também: Marido da 'ex' de Neymar dedica longo texto ao jogador