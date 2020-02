O marido de Carol Dantas, Vinicius Martinez, sonha em ter uma grande família. Após ter sido pai do pequeno Valentin, no ano passado, acabou por ser novamente 'pedido em casamento', esta quarta-feira, pela influencer, como relata a revista Quem. Em resposta, disse que só aceitaria caso tivessem mais filhos.

"Faço-te publicamente a mesma proposta que te fiz antes de casar. Eu disse que casava se me desses um filho. Agora aceito, sim, o teu pedido, mas só se me deres mais um filho", escreveu Vinicius, na brincadeira, na sua página do Instagram.

Recorde-se que o casal oficializou a união em junho do ano passado.

