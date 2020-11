O ex-marido de Naya Rivera, Ryan Dorsey, decidiu entrar com uma ação por negligência em nome do filho, Josey, após a trágica morte da atriz .

Ryan quer processar o condado de Ventura e os departamentos de Conservação de Águas e de Parques e Recreação pela morte da atriz, acusando-os de negligência e danos emocionais, como relata a Us Weekly. O processo foi aberto esta terça-feira, 17 de novembro.

Ao Page Six, a porta-voz do condado de Ventura, Ashley Bautista, disse, esta quarta-feira, que não podia comentar porque o condado não tinha sido informado sobre o processo.

Na denúncia, a família alega que a morte da atriz era evitável e que o barco que Rivera alugou, onde levou ainda o filho, de cinco anos, não cumpria as normas de segurança da Guarda Costeira.

Os documentos, obtidos pela Us Weekly, destacam ainda que não havia "uma única placa" a alertar para as correntes perigosas do lago.

