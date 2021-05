Tudo indica que Nick Cannon irá ser pai pela sétima vez, aos 40 anos, como relata o The Sun. Este último bebé é em comum com a modelo Alyssa Scott e é o quarto filho do artista em apenas seis meses.

Segundo o jornal, Nick está à espera de gémeos com Abby De La Rosa, de 30 anos, e deu as boas-vindas a uma menina, com Brittany Bell, em dezembro.

O artista é também pai dos gémeos Monroe e Moroccan, de 10 anos, do casamento terminado com Mariah Carey.

O The Sun relata que Alyssa partilhou recentemente uma nova foto que destaca a gravidez e revelou o nome do filho. A modelo estava a manter em segredo os detalhes sobre o pai da criança, mas tudo indica que acabou por confirmar que Nick é o pai do seu filho ao revelar o nome completo do menino: Zen S. Cannon.

Os comentários à publicação também não deixaram dúvidas. "Onde está o Nick Cannon, ele não perde uma sessão de fotos", perguntou um internauta. "Estamos a manter isso para nós", respondeu Alyssa.

Uma outra seguidora afirmou que a modelo "e Nick vão ter um bebé lindo", e Alyssa agradeceu o comentário.

Além disso, revelou ainda a outros seguidores que está grávida de "34 semanas" e que ambos "mal podem esperar" para conhecer o bebé.

Leia Também: Nuno Santos mostra primeira fotografia da filha mais nova