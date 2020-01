O pequeno Freddie Reign, filho de Louis Tomlinson, já completou quatro anos. O menino celebrou mais um ano de vida no dia 21 de janeiro, data que a mãe 'babada' não deixou passar em branco.

Apesar do artista tentar manter a privacidade do menino longe dos holofotes e das redes sociais, a ex-companheira de Louis, Briana Jungwirth, fez questão de assinalar a data publicamente, através da sua página do Instagram.

"Parabéns, menino", escreveu na legenda da fotografia do filho, que não passou despercebida aos olhos dos seguidores.

Após a partilha, foram muitos os internautas que também quiseram desejar um feliz aniversário ao pequeno Freddie.

O que também não passou despercebido foram as semelhanças físicas do menino com o pai. "Literalmente, um pequeno Louis", comentou um fã. "Tão fofo! É parecido com o pai", lê-se ainda entre as muitas reações.

Leia Também: Louis Tomlinson estará noivo de 'ex' após reatar relacionamento