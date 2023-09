Esta sexta-feira, dia 1 de setembro, continuou a decorrer em tribunal a sessão iniciada no dia anterior a propósito de um pedido de aumento na pensão de alimentos exigido por Christine Baumgartner, ex-mulher de Kevin Costner,

Christine pede perto de 175 mil dólares por mês (mais de 161 mil euros), o que representa um aumento de mais de 46 mil dólares (cerca de 42 mil euros) em relação aos 129 mil dólares (119 mil euros) que recebe atualmente.

No entanto, esta sexta-feira, a contabilista forense de Costner, Tracy Katz, partilhou um relatório detalhado das despesas mensais da família, que rondam os 222 mil euros, salientando os gastos de Christine e revelando que a mulher gastou em média 16.5 mil euros por mês em roupa de marca e mais de três mil euros em produtos e tratamentos de beleza.

Katz afirmou ainda que as despesas da família também incluíam cerca de 37 mil euros por mês em presentes e flores, e mais de oito mil levantados no ATM. A contabilista subtraiu esses valores antes de determinar que parte dessas despesas mensais foi gasta com os três filhos do ex-casal, Cayden, de 16 anos, Hayes, de 14, e Grace, de 13.

De recordar que atualmente o ator paga cerca de 60 mil euros mensais em pensão de alimentos.

