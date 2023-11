Fanny Rodrigues completa hoje, dia 29 de novembro, 32 anos de vida, e teve direito a uma declaração especial do ex-companheiro e pai do filho.

João Almeida partilhou nas stories do Instagram onde surge com Fanny e Diego, o filho de ambos, e escreveu: "Faz hoje 32 anos alguém que se não tivesse nascido, jamais se conseguiria criar tal peça. Ela veio ao mundo, e felizmente, cruzámo-nos no mesmo caminho. Faz e vai fazer sempre parte da história mais bonita da minha vida".

O ex-companheiro da apresentadora acrescentou depois algumas características de Fanny. "Para quem não a conhece, ela é aquela música que toca no carro e tu cantas aos berros… ela é aquele filme romântico que todos sabem o final mas mesmo assim o olho enche de lágrimas… ela é aquele feriado de sexta-feira… ela é abrigo em dias de chuva… ela é o pijama quentinho em dias de ronha… ela é muito especial e eu tenho muito orgulho em ti, Fanny. Os meus parabéns", concluiu.



© Instagram/João Almeida

Fanny e João Almeida separaram-se há pouco mais de um ano. A estrela da TVI vive agora um novo amor ao lado de Jorge Frade.

